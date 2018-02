‘Sinds zijn veertiende wordt Christian al met grote clubs in verband gebracht’

Christian Eriksen werd de afgelopen maanden met een vertrek bij Tottenham Hotspur in verband gebracht. De middenvelder werd gezien als een toekomstige versterking voor Barcelona, dat in januari echter 160 miljoen euro neertelde voor Philippe Coutinho. Ook clubs als Real Madrid en Manchester United worden gelinkt aan de Deen, die nog een contract tot medio 2020 heeft.

Zaakwaarnemer Martin Schoots kan niet veel met de geruchten die de ronde doen. “Ik praat daar liever niet over. Maar het is altijd een compliment als clubs als Real Madrid, Barcelona en Manchester United worden genoemd”, claimt de belangenbehartiger in gesprek met Deense media. “Sinds zijn veertiende wordt Christian al met grote clubs in verband gebracht. Eerst waren daar de namen van Chelsea, AC Milan en Barcelona.”

“Sindsdien is er geen enkele transferperiode voorbijgegaan of Christian werd wel met een club in verband gebracht of er kwam een aanbieding binnen. De media weet lang niet alles. Christian is een jongen die daar liever niet over praat. Hij praat met zijn voeten.” Eriksen, die deze maand zijn 26e verjaardag vierde, maakte medio 2013 voor 13,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Tottenham. Sindsdien staat de teller op 213 wedstrijden en 51 doelpunten.