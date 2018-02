‘Wat Messi en Ronaldo doen is geweldig, maar hij is waar rolmodel’

Marco Reus worstelt al enkel jaren met blessures en is dit seizoen pas vier keer in actie gekomen. De aanvaller van Borussia Dortmund miste de eerste helft van de afgelopen voetbaljaargang met een heupprobleem en liep in mei vorig jaar een zware knieblessure op die hem tot februari van dit jaar aan de kant hield. Matthias Sammer denkt echter dat de blessures Reus ook sterker hebben gemaakt.

“Marco heeft mij absoluut weten te overtuigen en ik heb veel meer respect voor hem gekregen door wat hij heeft meegemaakt. Als je Lionel Messi of Cristiano Ronaldo als voorbeeld neemt, zij hebben een paar blessures gehad en spelen al een decennium op een ongelooflijk niveau. Dat is zeker prachtig en daar heb ik ook respect voor”, legt de oud-coach van BVB uit aan Kicker.

“Maar ik denk dat de dingen die Marco mee heeft gemaakt lessen voor het leven zijn. Hij is voor velen een waar rolmodel. Niet opgeven, door blijven gaan, moeilijke fases overleven, stabiliseren om door te gaan met het leven, motivatie voor het vak laten zien, dat is Marco Reus”, gaat hij verder. Dortmund stelde Peter Stöger na het ontslag van Peter Bosz aan als nieuwe trainer en als het aan Sammer ligt, blijft de oud-coach van onder meer 1. FC Köln langer actief in het Signal Iduna Park.

“Natuurlijk, geen twijfel over mogelijk. Dat geldt voor iedereen die zulke dingen laat zien in zo’n moeilijke situatie. Hij krijgt niet genoeg krediet. De club, het team en de fans zijn weer verenigd. Het begin is er en die stabiliteit moet nu doorgetrokken worden. Wat hij nu al heeft laten zien is buitengewoon. Ik denk niet dat ze de eindstreep hoeven te bereiken om te kunnen beoordelen wat Stöger al gedaan heeft. De manier waarop hij kalm blijft, geruststelt en het team tegelijkertijd ook stabiliteit en vrijheid geeft is precies het goede recept.”