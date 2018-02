‘Siberische kou’ zorgt mogelijk voor problemen bij halve finales beker

AZ, FC Twente, Feyenoord en Willem II hebben aanstaande woensdag al geruime tijd omcirkeld in de agenda, maar de kans is aanwezig dat de overgebleven deelnemers van het toernooi om de KNVB Beker langer moeten wachten op hun halve finales. De verwachte kou kan mogelijk als spelbreker fungeren, zo meldt de NOS maandagmiddag.

Volgens de omroep zou de kou geen belemmering vormen voor de spelers of de velden, maar vraagt de KNVB zich af of het wel verantwoord is om de supporters negentig minuten op de tribune te laten zitten als het erg koud is. De bond laat aan de NOS weten dat er in nauw overleg met de thuisclubs wordt overwogen om de wedstrijden uit te stellen als de gevoelstemperatuur onder de -15 zal duiken.

Meteo Consult, het weerbedrijf dat de KNVB in de hand heeft genomen, verwacht niet dat het zover zal komen. Andere weersvoorspellers geven echter aan dat de gevoelstemperatuur in Alkmaar en Rotterdam woensdagavond kan zakken tot -20. Wanneer de duels precies gespeeld gaan worden als besloten wordt tot afgelasting, is nog niet bekend.