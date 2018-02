KNVB wil deel stadion Willem II leeghouden na vuurwerkincident

Als het aan de KNVB ligt, blijft een deel van het Koning Willem II Stadion tijdens het duel tussen Willem II en FC Utrecht op 31 maart leeg. De Tilburgse club meldt via officiële kanalen dat men een schikkingsvoorstel heeft ontvangen naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens het thuisduel met NAC Breda (1-1), begin december.

De KNVB wil dat de Kingside, de tribune achter het doel waar de fanatieke supporters huizen, een wedstrijd leeg blijft. De seizoenkaarthouders op die plekken mogen dan van de voetbalbond niet elders ondergebracht worden. Daarnaast bestaat het schikkingsvoorstel uit een geldboete van 7500 euro. Willem II gaat het schikkingsvoorstel eerst intern bespreken, alvorens men een beslissing neemt over eventuele vervolgstappen.

“Het is uiteraard erg vervelend dat alle seizoenkaarthouders van de Kingside de dupe worden van enkele personen die zich bij de wedstrijd tegen NAC niet hebben gedragen. Wij gaan dit voorstel, evenals de mogelijkheid om in beroep te gaan, intern bespreken”, zegt algemeen directeur Berry van Gool op de website van Willem II.

Na afloop van de thuiswedstrijd tegen NAC Breda gooiden supporters van Willem II vuurwerk richting de spelers van de aartsrivaal. Het is niet de eerste dat er zich iets voordoet tijdens een ontmoeting tussen de Willem II en NAC Breda, want na afloop van de play-offwedstrijd in 2016 kregen de Tilburgers een voorwaardelijke straf van een thuiswedstrijd zonder publiek.