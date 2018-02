Manchester United-uitblinker haalt gram: ‘Je verwacht dan wat meer respect’

Romelu Lukaku worstelde sinds zijn overstap naar Manchester United met de reputatie dat hij het in topwedstrijden niet liet zien, maar was zondagmiddag in de 2-1 overwinning op Chelsea wel belangrijk met een goal en een assist. De Belgische spits hoopt dat hij zijn criticasters nu deels de mond gesnoerd heeft en zou graag wat meer respect proeven.

“Ik ben begonnen toen ik zestien was. Jaar in, jaar uit verwacht men twintig doelpunten van mij. Ik doe het nu al tien jaar op rij, dus ik denk dat ik mezelf wel bewezen heb. Je verwacht dan een beetje meer respect, maar dat is nou eenmaal de situatie waar we in zitten. Ik luister er niet naar. Ik wil gewoon beter worden en de mensen laten zien wat ik op het veld kan doen”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers.

Lukaku werd voor zijn transfer naar Manchester United in verband gebracht met een terugkeer bij Chelsea. Spijt van zijn overstap naar Old Trafford heeft hij echter niet: “Nee. Als ik een keuze maak, doe ik dat met mijn hoofd en met mijn hart. Ik heb de goede keuze gemaakt. Zoals jullie kunnen zien, bevind ik me in een goede situatie. Ik heb een trainer en medespelers die mij iedere dag motiveren. De uitdaging om te winnen ligt er en dat is iets wat ik altijd heb gewild.”

“Ik kan nog steeds beter worden. Ik ben 24 jaar oud en denk dat ik nog een aantal jaar voor me heb liggen, dus ben ik nooit tevreden. Ik wil altijd beter en beter worden. Ik denk dat ik mooie cijfers kan overleggen. Ik heb dit seizoen veel gescoord en wil daarmee doorgaan. Ik wil prijzen winnen en we doen nog mee in twee competities. Het zal niet eenvoudig worden, maar het is een mooie uitdaging”, sluit Lukaku, die dit seizoen op dertien goals en zes assists staat in de Premier League, af.