Bittere teleurstelling bij Chelsea: ‘Dit verdienden we niet, echt niet’

Chelsea ging zondagmiddag met 2-1 onderuit op bezoek bij Manchester United en the Blues dreigen nu de aansluiting met de eerste vier plekken, die aan het einde van het seizoen recht geven op Champions League-deelname, te verliezen. Danny Drinkwater, zelf opgeleid door Manchester United, vindt dat de regerend landskampioen meer had verdiend op Old Trafford.

“We hadden zeker meer uit die wedstrijd moeten krijgen. We waren erg dominant in de eerste helft. In de tweede helft was het iets anders, ging het meer gelijk op. Maar we verdienden het niet om die wedstrijd te verliezen, echt niet”, reageerde hij via de officiële kanalen van zijn club. “Ik ken de statistieken niet, maar de eerste helft voelde goed. Hun goal kwam uit het niets. We begonnen met wat vertrouwen aan de tweede helft, maar het ging niet zoals wij wilden.”

“Het werd meer een gevecht, dat kwam hen goed uit en zorgde ervoor dat wij greep op de wedstrijd verloren. Soms zit het tegen in het voetbal en dit was een van die dagen”, gaat de middenvelder verder. “Er waren natuurlijk dingen die beter hadden gekund, maar we moeten nu vooruitkijken en ons op de volgende wedstrijd richten. Het is aan ons. We moeten onze optredens en resultaten in orde krijgen, daarna volgt de positie op de ranglijst hopelijk vanzelf.”