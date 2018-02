‘Soms doet hij dingen waarvan je denkt: is dit PSV-waardig?’

PSV won zondagmiddag met 1-3 van Feyenoord en Joshua Brenet speelde in De Kuip een prima wedstrijd. De afgelopen tijd was er de nodige kritiek op de linksback van PSV, ook van Kenneth Perez. De Deense analist geeft bij FOX Sports toe dat Brenet in Rotterdam goed speelde, maar wilde nog niet zijn excuses maken voor zijn kritiek.

“Waarom? Dus het is genoeg als hij één wedstrijd goed speelt? Hij heeft goed gespeeld, maar mag het? Hij had dertien balveroveringen, goed gedaan. Ook aan de bal was hij heel comfortabel. Dat was in heel veel wedstrijden niet aanwezig. Hij heeft daar moeite mee gehad”, stelt Perez, die Brenet een stuk beter vond spelen dan tegen sc Heerenveen, toen PSV bleef steken op een 2-2 gelijkspel.

“Hij bleef gewoon rustig. Vorige week tegen Heerenveen schoot hij iedere bal naar voren en nu bleef hij rustig aan de bal”, constateert de analist. Ook Ronald de Boer vond Brenet een goede wedstrijd spelen. “Hij staat aan de verkeerde kant, daar moeten we rekening mee houden. Het is lastig voor hem. Soms doet hij dingen waarvan je denkt: is dit PSV-waardig? Nu was het wél PSV-waardig.”