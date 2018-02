Ziyech: ‘Het hoog druk zetten kunnen we niet een hele wedstrijd volhouden’

Ajax bleef zondagmiddag in eigen huis steken op een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen ADO Den Haag. De achterstand op koploper PSV, dat wel van Feyenoord wist te winnen met 1-3, is zodoende weer opgelopen tot zeven punten. Hakim Ziyech zegt in gesprek met de Volkskrant dat de Amsterdammers er niet in slaagden om ADO langdurig onder druk te zetten.

“We krijgen nauwelijks goals tegen en verliezen niet meer”, stelt Ziyech. Sinds het aantreden van Ten Hag speelde Ajax tweemaal gelijk: tegen FC Utrecht en ADO Den Haag. Verder werden alle wedstrijden gewonnen. In zeven duels wisten de Amsterdammers twaalf keer te scoren. Ziyech stelt dat Ajax anders is gaan spelen sinds Ten Hag Marcel Keizer opvolgde.

“Ten Hag laat ons op een andere manier druk zetten. Maar in bijna elke wedstrijd zitten fasen waarin we de tegenstander niet onder druk kunnen krijgen”, concludeert de middenvelder, die tegen ADO Den Haag maar liefst 47 keer balverlies leed. “Het hoog druk zetten kunnen we niet een hele wedstrijd volhouden.”