‘Iets anders dan Huntelaar of Dolberg, hij is nooit meer zo fit geworden’

Ajax wist zondagmiddag in eigen huis niet te winnen van ADO Den Haag en doordat PSV later op de middag wel zegevierde in De Kuip is de achterstand van de Amsterdammers op de koploper uit Eindhoven opgelopen tot zeven punten. Erik ten Hag liet na afloop van het duel tegen ADO weten dat zijn ploeg redelijk tot goed had gespeeld, maar daar is niet iedereen het mee eens.

“Het was niet heel, heel slecht, maar in ieder geval niet goed genoeg”, analyseert Sjoerd Mossou bij Studio Voetbal. “Ten Hag kijkt dan echt door een trainersbril. Die ziet momenten van drukzetten en positiespel die hij op de training heeft geoefend. Als hij dat dan terugziet, is hij vrij tevreden. Maar het is gewoon niet beter onder Keizer, laten we eerlijk zijn.”

Ten Hag werd doordat Klaas-Jan Huntelaar vrijdag geblesseerd raakte op de training gedwongen om voor een andere spits te kiezen en de trainer begon met Siem de Jong in de punt van de aanval. Pierre van Hooijdonk vond dat geen gelukkige keuze: “Het is wel iets anders als je daar Dolberg of Huntelaar hebt staan. Ik heb bij hem het gevoel dat hij nooit meer zo fit is geworden als hij was toen hij naar Newcastle United vertrok.”