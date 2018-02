Sneer naar Montella: ‘Met Gattuso werken we tenminste echt aan tactiek’

Sinds eind november staat Gennaro Gattuso aan het roer bij AC Milan. De oud-middenvelder volgde Vincenzo Montella op en onder zijn bewind werd er sinds 23 december niet meer verloren door i Rossoneri. Zondagavond zegevierde AC Milan met 0-2 op bezoek bij AS Roma en Franck Kessié is lovend over Gattuso.

“Met Gattuso werken we tenminste echt aan tactiek”, sneert Kessié naar de ontslagen Montella in gesprek met Mediaset. “Hij zorgt er voor dat we een stuk harder werken, vooral aan de tactiek. Met Montella deden we weinig werk op de training, maar met Gattuso is het nu anders en dat is aan de resultaten te zien.”

“De sfeer in de kleedkamer is hetzelfde, alleen is het verschil dat we nu harder werken. Het voelt hier als een familie en de resultaten beginnen nu ook te komen”, vervolgt de Ivoriaanse middenvelder. In de Serie A bezet AC Milan nu de zevende plaats, terwijl komende week de return in de halve finale van de Coppa Italia tegen Lazio op het programma staat. In eigen huis eindigde het treffen met de Romeinen in 0-0, waardoor i Rossoneri komende woensdag in Rome in ieder geval moeten scoren om de finale te halen.

“We focussen ons nu op de wedstrijd tegen Lazio en de rest zien we daarna wel. We kunnen maar één stap tegelijk nemen”, concludeert Kessié. In de achtste finale van de Europa League werd AC Milan gekoppeld aan Arsenal. Volgende week donderdag staat in Milaan eerste de heenwedstrijd tegen the Gunners op het programma.