Legende ziet Arsenal wel zitten: ‘Het zou een droom voor mij zijn’

Thierry Henry ziet het wel zitten om terug te keren bij Arsenal. De oud-aanvaller is momenteel werkzaam als analyticus en als assistent-bondscoach van België, maar wordt door sommigen genoemd als mogelijke opvolger van Arsène Wenger. De geplaagde Franse manager heeft een contract dat tot medio 2019 doorloopt.

“Ik heb nog werk te doen bij België, maar we zullen zien wat er gebeurt. Het zou een droom voor mij zijn, maar ik zit nog bij België”, zegt Henry over het trainerschap van Arsenal. “Of ik geïnteresseerd zou zijn? Ja, wie niet? Maar ik kan er niet over praten uit respect voor de man die er nog zit en voor de baan die ik nu heb in België.”

De veertigjarige Henry is nog altijd de recordtopscorer van Arsenal en werkte na zijn carrière al eens voor the Gunners. Hij was namelijk enige tijd de trainer van de Onder-19. Arsenal verloor zondag de EFL Cup-finale van Manchester City (0-3) en de druk op Wenger is daardoor alleen maar toegenomen.