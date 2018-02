‘Ik begrijp niet waarom Van Bronckhorst hem niet laat meedoen’

PSV zette zondag een grote stap richting het kampioenschap, want het team van Phillip Cocu boekte een 1-3 zege op Feyenoord. Willy van de Kerkhof vond dat de Eindhovenaren met ‘een geweldig elftal met een geweldig tactisch plan’ als de terechte winnaar uit de strijd kwamen in De Kuip.

“Het was ook heel tactisch dat Cocu net vóór de aftrap van de wedstrijd tegen Feyenoord vertelde dat Ajax gelijk had gespeeld. Dat geeft net wat procentjes meer motivatie om wat extra’s te doen”, aldus de 66-jarige oud-rechtshalf in gesprek met Omroep Brabant.

Van de Kerkhof zag een PSV dat negentig minuten lang ‘zeer dominant’ voetbalde: “Zo zie ik de ploeg graag voetballen: naar voren toe en op de tegenstander jagen. Dan zie je ook tot hoeveel PSV in staat is.” Hij plaatst daar wel de kanttekening bij dat Feyenoord erg matig voor de dag kwam: “Ze zitten in een moeilijke fase.”

Mede daarom vindt Van de Kerkhof het vreemd dat Robin van Persie negentig minuten op de bank bleef zitten tegen PSV: “Pierre van Hooijdonk stipte het zondagavond nog aan in Studio Voetbal en misschien heeft hij wel gelijk: er zat een topspeler op de bank: Van Persie. Ik zou zo’n speler altijd in het team zetten. Ik kan niet begrijpen waarom Giovanni van Bronckhorst hem niet laat meedoen, maar goed daar moet je trainer voor zijn, denk ik.”