‘Napoli meldt zich voor aanvallende versterking mogelijk in Alkmaar’

Alireza Jahanbakhsh maakt dit seizoen de nodige indruk bij AZ en dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Volgens de Corriere dello Sport is Napoli in de zoektocht naar zomerse versterkingen uitgekomen in Alkmaar bij de Iraanse aanvaller. Jahanbakhsh heeft bij AZ nog een contract tot medio 2020.

AZ kan in principe een behoorlijk bedrag vragen voor de aanvaller, omdat zijn contract nog tweeënhalf jaar doorloopt. De kans is aannemelijk dat de interesse in Jahanbakhsh komende zomer alleen maar toe zal nemen, aangezien hij met Iran op het WK in Rusland actief is. Eerder werd de aanvaller gelinkt aan Celtic, Bournemouth en Watford.

Jahanbakhsh gaf onlangs in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen dat hij zelf droomt van spelen in de Bundesliga. In 28 wedstrijden kwam de Iraniër tot 12 doelpunten en 12 assists. Napoli is er voorlopig ook nog van overtuigd dat Amin Younes komende zomer de overstap naar Italië gaat maken. Volgens de lezing van i Partenopei heeft de Duitse aanvaller reeds een contract ondertekend in Napels.