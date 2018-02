‘Voor Oranje scheer ik me gewoon, dan ben ik even Davy Klaassen’

Youness Mokhtar is bezig aan een uitstekend seizoen bij PEC Zwolle. Omnisport zocht de aanvaller daarom op en sprak met hem over zijn interlandcarrière, zijn mislukte avontuur in Saudi-Arabië, de fans van FC Twente en over waarom hij Cristiano Ronaldo verkiest boven Lionel Messi.