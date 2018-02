Maandag, 26 Februari 2018

Arsenal, City, Barça en Juve jagen op PSG-talent

Jürgen Klopp heeft reeds een vervanger voor Emre Can op het oog. Lewis Cook van Bournemouth bevindt zich op de radar van Liverpool, maar the Cherries zullen circa 23 miljoen euro voor de middenvelder vragen. (The Sun)

Manchester United wil zich graag versterken met Jean Michaël Seri, maar krijgt concurrentie in de strijd om de middenvelder van OGC Nice. Liverpool en Arsenal hebben ook interesse in het transferdoelwit van the Red Devils. (The Sun)

Paris Saint-Germain moet vrezen voor het vertrek van Yacine Adli. De jonge middenvelder staat in de belangstelling van Arsenal, Manchester City, Barcelona en Juventus. (L'Équipe)

Scott Arfield kan Burnley verlaten voor een dienstverband in de Verenigde Staten. Vancouver Whitecaps en Montreal Impact hebben de pijlen gericht op de Schots-Canadese middenvelder. (The Sun)

Arsène Wenger heeft zelf weer twijfels over zijn toekomst als manager van Arsenal. De Fransman is nog in het bezit van een contract tot medio 2019, maar weigert te ontkennen dat dit zijn laatste seizoen zal zijn. (Daily Mail)