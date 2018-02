Neville haalt uit: ‘Jullie zijn een schande, een absolute schande’

Met speels gemak troefde Manchester City zondagavond Arsenal af in de finale van de EFL Cup. Dankzij doelpunten van Sergio Agüero, Vincent Kompany en David Silva wonnen the Citizens op Wembley met 0-3. Gary Neville is tegenover Sky Sports weinig lovend over het elftal van Arsenal.

“Shkodran Mustafi moet bij dat eerste doelpunt beter verdedigen, dit is gewoon zielig. Aaron Ramsey, Granit Xhaka, Mesut Özil, jullie wandelen over het veld van Wembley. Waarom wandelen jullie? Jullie zijn een schande, een absolute schande. Ik wil niet eens over die spelers praten, omdat ze schandalig hebben gespeeld”, zegt Neville. “Ramsey en Xhaka die wandelen op het veld, echt onwaarschijnlijk.”

“Nadat Manchester City op 2-0 kwam, zag je dat Arsenal het een beetje opgaf. Dat is moeilijk te begrijpen”, voegt Thierry Henry toe. “Ze gaven op en City maakte al snel een derde doelpunt. Ik ben onder de indruk van het feit dat Josep Guardiola opnieuw een finale weet te winnen zonder een doelpunt tegen te krijgen. We zeggen veel over de speelstijl van Manchester City, maar ze kunnen ook heel erg goed verdedigen.”

“Ik zei altijd toen ik onder Pep speelde dat het indrukwekkend was hoe snel we de bal terugveroverd hadden. Dat wordt eigenlijk nooit genoemd, dus ik hoop dat daar door deze jongens van Manchester City wel over gepraat zal worden”, besluit de Franse oud-aanvaller. Guardiola won zondag met de EFL Cup zijn eerste prijs als manager van the Citizens.