Kritiek op scouten van Van Geel: ‘Haps was duurder dan Tagliafico’

Feyenoord versterkte zich in de zomer met Steven Berghuis, Ridgeciano Haps, Jeremiah St. Juste, Sam Larsson, Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks, maar die aanwinsten hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd. Sjoerd Mossou is kritisch op het beleid van Martin van Geel.

De columnist van het Algemeen Dagblad stelt vast dat de technisch directeur vooral in de Eredivisie scout: “Als je op een gegeven moment door wil, moet je jezelf afvragen of je in de goede categorie spelers vist. Er is er niet één, op Robin van Persie na, die eerder in de Nederlandse top heeft gespeeld.”

“Ridgeciano Haps was duurder dan Ajax-aankoop Nicolás Tagliafico. Feyenoord scout heel degelijk, verre van avontuurlijk. De helft slaagt en de andere helft mislukt”, aldus de verslaggever zondagavond bij Studio Voetbal. Feyenoord staat na 25 speelronden met 42 punten op de vijfde plaats in de Eredivisie.