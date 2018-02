‘Als Toornstra linksbuiten staat, dan denk je meer aan verdedigen’

Feyenoord is geen schim meer van de kampioensploeg die men vorig seizoen was, oordeelt Sonny Silooy. De 54-jarige oud-verdediger van onder meer Ajax vond de titelverdediger tegen PSV een zwakke indruk maken en stelt vast dat het tactische plan van Giovanni van Bronckhorst achteraf gezien niet werkte.

“Als je Jens Toornstra op de plek van linksbuiten zet, geef je al aan dat je meer aan verdedigen dan aan aanvallen denkt”, schrijft Silooy in De Telegraaf. Hij verbaasde zich ook over de manier van spelen van de opponent: “Phillip Cocu had een totaal ander strijdplan gemaakt. PSV zette Feyenoord vanaf het begin onder druk en daar kwamen de Feyenoorders met geen mogelijkheid onderuit. In de opbouw ging ontzettend veel mis.”

Het doelpunt voor de Rotterdammers werd gemaakt door Tonny Vilhena, maar ook de middenvelder kon in de ogen van Silooy niet overtuigen: “Het middenveld van Feyenoord was niet indrukwekkend. Het draait te veel. Dan komt Vilhena voor het doel, dan is Karim El Ahmadi weer mee en Sofyan Amrabat is ook al aanvallend ingesteld. Er moet balans zijn.”

“Ik kan me best voorstellen dat het soms voetballend niet lukt. Dat maakt Feyenoord al een tijdje mee en dat was ook in de eerste helft tegen PSV een probleem. Maar op zulke momenten zal je als ploeg moeten ‘poetsen’. Feyenoord is beroemd om zijn motto ‘geen woorden maar daden’. Dat zag ik tegen PSV totaal niet terug”, besluit Silooy. Feyenoord staat vijfde en heeft twee punten minder dan FC Utrecht en drie punten meer dan PEC Zwolle.