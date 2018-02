‘Harde kern’ wacht bus van FC Twente op: ‘Tijd om punten te halen’

De ongerustheid bij FC Twente neemt toe. De club uit Enschede verloor zondag met 3-1 van FC Utrecht en blijft daardoor in de gevarenzone staan. Bij terugkomst op trainingscomplex Hengelo is de spelersbus zondag opgewacht.

TC Tubantia schrijft dat ‘zo’n 25 leden van de harde kern’ verhaal probeerden te halen bij het FC Twente van Gertjan Verbeek. Onder leiding van de trainer, die de in oktober ontslagen René Hake opvolgde, werd er slechts drie keer gewonnen in zeventien wedstrijden, waaronder de bekerduels met SC Cambuur en Ajax.

Over de eerste 35 minuten was Verbeek overigens tevreden, zo vertelde hij aan FOX Sports: “Dat was een Twente dat ik graag zie. Verdedigend was het op orde en aan de bal waren we de betere partij. We maakten goed gebruik van de ruimtes, alleen we scoorden maar één keer. We hebben drie of vier goede kansen gecreëerd en daar hebben we er maar één van weten te benutten.”

Het uitvallen van Hidde ter Avest had effect op zijn ploeg, aldus Verbeek: “Maar goed, geen excuses, we hebben het de tweede helft niet goed gedaan. Ik heb vandaag best positieve dingen gezien, maar we hebben weer nul punten. Het wordt tijd dat we punten gaan halen. Dit Utrecht was niet onoverwinnelijk.” FC Twente staat met zeventien punten op een gedeelde voorlaatste plaats in de Eredivisie.