‘Het vertoonde gedrag past niet bij de beleidsbepalers van topclub PSV’

PSV moest het in de topper tegen Feyenoord stellen zonder Hirving Lozano, die vrijdag door de tuchtcommissie van de KNVB voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, werd geschorst voor zijn rode kaart in het duel met sc Heerenveen. De koploper bleek de aanvaller uit Mexico uiteindelijk niet nodig te hebben.

Valentijn Driessen concludeert in zijn column voor De Telegraaf dat PSV zich als ‘een zelfbewuste koploper’ staande hield in De Kuip: “Opvallend: geen enkele PSV-speler nam afgelopen week de gedaante aan van Calimero. Werd het puntenverlies tegen Heerenveen bij monde van aanvoerder Luuk de Jong manmoedig gedragen; geen enkele PSV-speler zeurde over de rode kaart van Lozano en de lange schorsing voor de Mexicaan.”

“De PSV’ers spraken liever over de spelers, die wel van de partij waren en wilden juist bewijzen niet afhankelijk te zijn van Lozano”, aldus de verslaggever, die wel kritisch is op de bestuurders Marcel Brands en Peter Fossen en op trainer Phillip Cocu. “Zij piepten als kinderen beroofd van hun favoriete speeltje. Terwijl er niets op de schorsing van Lozano viel af te dingen. Wellicht speelde het trio een rol om de spelersgroep te beschermen en de aandacht af te leiden van negatieve gedachten.”

“Zelfs in dat geval paste het vertoonde gedrag niet bij beleidsbepalers van topclub PSV en zeker niet bij Brands, Fossen en Cocu. Vertegenwoordigers die zo vaak hebben bewezen boven de materie te staan en nagenoeg nooit zijn te betrappen op incidentenpolitiek of clubopportunisme. In dat licht zou het onbegrijpelijk zijn als dit trio PSV’ers zich na de uitspraak van de tuchtcommissie zal verlagen tot een beroepszaak en deze doodlopende weg vervolgt.” Met het spel tegen Feyenoord hebben de spelers volgens Driessen ‘het goede voorbeeld’ gegeven aan de beleidsbepalers in het Philips Stadion.