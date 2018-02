Van Persie blijft bankzitter: ‘Er zijn 45.000 man voor de gek gehouden’

Robin van Persie kreeg zondag niet de gelegenheid om Feyenoord te helpen. De aanvaller bleef tijdens de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen PSV negentig minuten op de bank zitten, tot ongeloof van oud-spits Pierre van Hooijdonk.

“Er zijn vandaag 45.000 mensen voor de gek gehouden. Op een gegeven moment was het 1-2. Waarom is hij er toen niet in gekomen? Je kunt hem met 1-3 ook nog inbrengen”, aldus Van Hooijdonk aan tafel van Studio Voetbal. Van Persie begon op de bank omdat hij wegens liesklachten niet aan alle trainingen van de week had meegedaan.

Vervolgens besloot Van Bronckhorst om de recordtopscorer van het Nederlands elftal te sparen met het oog op de bekerwedstrijd in de halve finale tegen Willem II. “Je bent Feyenoord, je bent kampioen geworden, er zitten 45.000 mensen met een seizoenkaart. Die hebben een geweldige speler terug zien komen, die willen hem zien spelen”, aldus Pi-Air.

Sjoerd Mossou is eveneens kritisch op het Feyenoord van Van Bronckhorst: “Het is eigenlijk op alle fronten een zooitje. Er zit geen geloof in het elftal. De manier van druk zetten is een vraagteken, het positiespel is matig en er zit heel weinig voetbal in het middenveld.” Of Van Persie woensdag overigens wel kan starten, is nog onduidelijk.