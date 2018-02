‘Als we moeten gokken, dan denk ik dat hij erbij is tegen Real Madrid’

Paris Saint-Germain neemt het over negen dagen in de Champions League op tegen Real Madrid en het is onduidelijk of Neymar dan mee kan doen. De aanvaller raakte zondag geblesseerd aan zijn enkel, maar Unai Emery is voorzichtig optimistisch.

“De eerste onderzoeken in de kleedkamer hebben een gekneusde enkel aangetoond. We zullen nog meer tests uitvoeren om preciezer te kunnen zijn. We zijn wel optimistisch. Als we moeten gokken of hij erbij is tegen Real Madrid, dan denk ik dat hij er bij zal zijn”, zei Emery op de persconferentie na het duel met Olympique Marseille (3-0).

“Het is logisch om je zorgen te maken over Neymar”, reageerde Edinson Cavani bij Canal+. “En als hij inderdaad geblesseerd is, dan is het logisch om je daar zorgen over te maken. Maar we blijven altijd positief en ik hoop Neymar ook. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik hoop dat hij snel herstelt en er in de komende wedstrijden weer bij is.”

Thiago Silva sloot zich bij de woorden van de Uruguayaan aan: “Het is jammer dat we aan het einde van de wedstrijd een voor ons heel belangrijke speler zijn kwijtgeraakt. Het is jammer. De scheidsrechter had moeten ingrijpen (…) Neymar speelt graag, als hij speelt dan is hij blij. Of het een serieuze blessure is? Ik denk het wel, maar ik ben geen dokter.”