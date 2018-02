‘Elke andere trainer in De Kuip was er al aan gegaan’

Feyenoord leed zondag een 1-3 nederlaag tegen PSV en heeft nu voor het eerst in de geschiedenis alle competitiewedstrijden tegen PSV én Ajax in één seizoen verloren. De directie heeft meerdere keren aangegeven in Giovanni van Bronckhorst de ideale trainer te zien, maar Wim Kieft is kritisch op de 43-jarige oefenmeester.

Feyenoord maakt enkel nog kans op de eindzege in de KNVB Beker, maar mocht die prijs gewonnen worden, dan doet dat volgens Kieft niets af aan het matige seizoen dat de Rotterdammers draaien. “De selectie is van een dusdanig niveau dat je meer mag eisen. Ze gooien nu alles op het winnen van de beker en zeggen dat het dan wel meevalt hoe slecht het seizoen is. Het valt dan alleen helemaal niet mee.”

Dat Van Bronckhorst ‘een kind van de club is’, is volgens Kieft de enige reden waarom hij zich geen zorgen lijkt te hoeven maken over zijn toekomst in De Kuip: “Omdat hij een jongen van de club is en vorig jaar kampioen is geworden. Elke andere trainer in De Kuip was er al aan gegaan.”