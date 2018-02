‘Atlético laat man van 25 miljoen euro naar China vertrekken’

Nicolás Gaitán staat voor een transfer. De dertigjarige linksbuiten staat op het punt om Atlético Madrid voor achttien miljoen euro in te ruilen voor Dalian Yifang, zo meldt onder meer AS. De markt in China is nog tot 28 februari geopend.

Gaitán, negentienvoudig international van Argentinië, kan onder Diego Simeone niet op veel speelminuten rekenen. Hij kwam dit seizoen pas zes keer in actie in de competitie en raakte daarin niet direct betrokken bij doelpunten. Vorig seizoen kwam hij in 36 optredens tot vier doelpunten en vijf assists.

AS schrijft dat Gaitán binnen een paar uur naar China afreist en vervolgens een contract voor drie seizoenen zal ondertekenen. Het valt niet uit te sluiten dat Gaitán, die Atlético 25 miljoen euro kostte, niet de laatste is die deze winter nog uit Madrid vertrekt. Yannick Ferreira Carrasco wordt eveneens met een Chinese transfer in verband gebracht.