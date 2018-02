Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Idrissi evenaart Depay

Wie waren in de afgelopen Eredivisie-speelronde volgens Opta-statistieken de beste speler op hun positie? In speelronde 25 is AZ met vier spelers hofleverancier en was het Oussama Idrissi die betrokken was bij achttien doelpogingen en daarmee een statistiek van Memphis Depay evenaarde.

DM: Robert Zwinkels (ADO Den Haag), statistiek: Zwinkels was de eerste keeper sinds Brad Jones op 27 januari 2016 die in een Eredivisieduel tot meer dan tien reddingen kwam en een clean sheet hield.

RV: Jonas Svensson (AZ), statistiek: Svensson veroverde veertien keerl balbezit tegen Sparta, het hoogste voor een AZ-verdediger dit seizoen.

CV: Darryl Lachman (Willem II), statistiek: Lachman ondernam dertien uitverdedigende acties met het hoofd, slechts één speler (Jurgen Mattheij, 2 keer) deed dat in een Eredivisieduel vaker dit seizoen.

CV: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: Ajax stond slechts één schot op doel tegen toe, een evenaring van het laagste aantal in een Eredivisieduel dit seizoen voor de Amsterdammers.

LV: Thomas Ouwejan (AZ), statistiek: Geen verdediger creëerde meer kansen vanuit open spel dit speelweekend dan Ouwejan (3).

CM: Mason Mount (Vitesse), statistiek: Mount maakte zijn zevende competitietreffer van het seizoen en is de meest trefzekere tiener in de Eredivisie.

CM: Fredrik Midtsjö (AZ), statistiek: Geen speler verstuurde meer passes in een Eredivisieduel dit seizoen dan Midtsjö tegen Sparta Rotterdam (112).

CM: Yassin Ayoub (FC Utrecth), statistiek: Alle vier doelpunten van Ayoub dit seizoen vielen in thuiswedstrijden.

RA: Gastón Pereiro (PSV), statistiek: Pereiro (1 goal, 1 assist) was nu bij meer goals betrokken tegen Feyenoord dan tegen elke andere tegenstander (5 - 3 goals, 2 assists).

CA: Lennart Thy (VVV-Venlo), statistiek: Thy is betrokken bij zeven van de laatste negen goals van VVV-Venlo in de Eredivisie (5 goals, 2 assists).

LA: Oussama Idrissi (AZ), statistiek: Idrissi (10 schoten, 8 kansen voorbereid) was de eerste speler die bij achttien doelpogingen betrokken was in een Eredivisiewedstrijd sinds Memphis Depay in 2014.