Neymar in tranen van het veld bij ruim gewonnen Classique

Paris Saint-Germain heeft Le Classique eenvoudig naar zich toegetrokken. Het team van Unai Emery was zondagavond met 3-0 te sterk voor Olympique Marseille, de nummer drie van de ranglijst. PSG heeft door de zege veertien punten meer dan AS Monaco en zestien punten meer dan l’OM.

PSG kende een uitstekend begin van de wedstrijd, want binnen tien minuten was het raak. Dani Alves zocht Kylian Mbappé met een pass binnendoor, maar die werd doorzien door Jordan Amavi. De linksback kreeg de bal echter niet weg, waarna Mbappé de bal oppikte en met links raak schoot: 1-0. PSG won alle twintig voorgaande Ligue 1-duels waarin men de score opende en ook dit keer kwam de overwinning dus niet meer in gevaar. Een smet op de zege vormde het uitvallen van Neymar.

AJ AJ! Neymar Jr. in tranen?? van het veld. Hoe erg is dit? ?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 25 februari 2018

De Braziliaan verstuikte twaalf minuten voor tijd zijn enkel en met de tranen in zijn ogen verliet hij veld in het Parc des Princes. Met nog tien dagen te gaan tot het duel met Real Madrid zal PSG vrezen voor het ergste. Men had overigens geluk dat niet ook Dani Alves een zware blessure opliep na een charge van Lucas Ocampos; de rechtsback kwam met de schrik vrij en de Argentijn van Marseille kreeg geel. Acht minuten na dit moment werd het 2-0: Rolando maakte een eigen doelpunt na voorbereidend werk van onder anderen Adrien Rabiot.

Neymar en Florian Thauvin kregen hierna nog mogelijkheden, maar tot de rust bleef het 2-0. In de tweede helft werd er nog één keer gescoord: Edinson Cavani nam een voorzet van Neymar aan, draaide zich om en schoot binnen. De Uruguayaan maakte zijn 31e doelpunt van het seizoen. Marseille deed nog enkele pogingen om de pijn te verzachten, maar Alphonse Aréola keerde een kopbal van Rolando en Thiago Silva haalde een inzet van Clinton N’Jie voor de lijn weg. Zodoende bleef het in Parijs bij 3-0.