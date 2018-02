AC Milan zet ijzersterke reeks onder Gatusso door tegen AS Roma

AC Milan heeft opnieuw gewonnen in de Serie A. Zondagavond was de formatie van Gennaro Gatusso met 0-2 te sterk op bezoek bij AS Roma. Beide doelpunten werden gemaakt in de tweede helft en kwamen op naam van Patrick Cutrone en Davide Calabria. Milan is onder Gatusso al sinds 23 december ongeslagen.

Beide ploegen verschenen aan de aftrap met een Europese wedstrijd in de benen. Roma, waar Kevin Strootman negentig minuten mee speelde, ging woensdag op bezoek bij Shakhtar Donetsk met 2-1 onderuit, terwijl Milan de volgende ronde van de Europa League bereikte door Ludogorets te verslaan. De ploeg van Gatusso wist dat het een zware avond tegemoet ging, want sinds oktober 2011 had het niet meer gewonnen van Roma in Stadio Olimpico. Het werd een eerste helft zonder al te veel mogelijkheden. De jarige Gianluigi Donnarumma (19) werd vroeg in de wedstrijd op de proef gesteld door Cengiz Ünder en Patrik Schick, terwijl aan de andere kant van het veld Alisson Becker niet veel te doen kreeg.

Na rust zou AC Milan de wedstrijd naar zich toe trekken. Drie minuten na de thee was het raak voor de bezoekers. Het was Suso die met een scherp indraaiende voorzet zijn ploeggenoot Cutrone bereiken. Van dichtbij hakte hij de bal handig langs de keeper en bracht hij Milan aan de leiding. De voorsprong werd een kwartier voor tijd verdubbeld door Calabria. De verdediger ging de combinatie aan met Nikola Kalinic, wist het strafschopgebied in te dringen en wipte de bal langs Donnarumma. Met nog circa vijftien minuten op de klok kon Roma geen vuist meer maken en moest het een thuisnederlaag slikken. Milan komt nu op 44 punten, evenveel als Sampdoria, de nummer zes van de Serie A.