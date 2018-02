Griezmann schittert met hattrick bij vijfklapper van Atlético

Atlético Madrid heeft uitstekende zaken gedaan in de 25e speelronde van LaLiga. Los Colchoneros boekten zondagavond een eclatante 2-5 overwinning op Sevilla en staan nu weer zeven punten voor op Real Madrid. Antoine Griezmann was met een hattrick de grote man in Ramón Sánchez Pizjuán.

Atlético stapte met een ruime overwinning van het veld, maar toch kreeg Sevilla de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Luis Muriel werd aangespeeld door Jesús Navas, maar schoot op Jan Oblak af en vervolgens krulde Joaquín Correa de rebound naast. Vervolgens werd er weinig meer gecreëerd. Diego Costa vroeg na een klein half uur de aandacht met een schwalbe na contact met Clément Lenglet en niet veel later opende hij de score.

De spits ontfutselde Éver Banega de bal en schoot na 29 minuten raak. Drie minuten voor de pauze werd het 0-2: Griezmann pikte een afvallende bal op, dribbelde enkele meters en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn rechter in de kruising. Sevilla ging met een wrang gevoel de kleedkamer in, want tot de 1-0 had men toch echt het beste van het spel gehad. De Andalusiërs hoopten de schade na rust te herstellen, maar dat lukte niet.

Diego Costa verdiende een strafschop na een overtreding van doelman Sergio Rico en Griezmann maakte vanaf elf meter geen fout: 0-3. Halverwege de tweede helft werd het 0-4: Gabriel Mercado leverde de bal zomaar in bij Griezmann, die Koke met een hakje bediende en de middenvelder de bal in het verlaten doel zag schuiven. Griezmann raakte hierna nog de paal, maar completeerde toch nog zijn hattrick. De Fransman schoof na 81 minuten binnen na een lage voorzet van Sául Níguez: 0-5. Sevilla deed nog wel wat terug, want via Pablo Sarabia en Nolito werd het 2-5.