Usain Bolt verrast met contractnieuws: ‘Ik heb getekend’

Usain Bolt heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag door het leven zou gaan als profvoetballer en nu lijkt het erop dat hij zijn droom gaat waarmaken. De Jamaicaanse sprintkampioen heeft via sociale media aangekondigd dat hij een contract heeft getekend bij een voetbalclub. Om welke club het gaat maakt de razendsnelle atleet niet bekend.

In een video kondigt Bolt aan dat hij aanstaande dinsdag bekendmaakt bij welke club hij heeft getekend. Of hij daadwerkelijk aan de slag gaat bij een profclub, of dat het om een reclamestunt gaat is vooralsnog onduidelijk. De voormalig Olympisch kampioen is al zijn hele leven lang fan van Manchester United en zou volgende maand op stage gaan bij Borussia Dortmund. Vorige maand trainde hij nog mee met het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT ?? pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 februari 2018

“Het is iets wat ik graag wil doen”, zei Bolt in januari tegenover de Daily Express. “In maart ga ik op proef bij Borussia Dortmund en dat zal bepalend zijn voor wat ik ga doen met die carrière. Als zij zeggen dat ik goed ben en nog wat training nodig heb, dan ga ik ervoor. Het maakt me nerveus. Ik ben niet snel zenuwachtig, maar dit is anders. Dit is voetbal. Ik ga tijd nodig hebben om mezelf aan te passen, maar als ik een paar keer heb gespeeld, dan zal ik eraan gewend zijn.”