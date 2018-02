‘Als dat lukt, dan verdient Giovanni meer krediet voor volgend jaar’

Giovanni van Bronckhorst maakte Feyenoord vorig seizoen kampioen, maar dit seizoen krijgt hij de Rotterdammers maar niet aan de praat. Na de nederlaag tegen PSV is het verschil met de koploper opgelopen tot 23 punten, maar Henk van Stee blijft achter de geplaagde Van Bronckhorst staan.

Van Stee, voormalig trainer van Feyenoord, zegt bij RTV Rijnmond overigens wel te begrijpen dat Van Bronckhorst kritiek krijgt: “Dat hoort ook zo, joh. Dat is ook het mooie van voetbal: kritiek leveren op het moment dat het niet goed gaat.” Hij heeft er vertrouwen in dat Van Bronckhorst en Feyenoord nog succesvol met elkaar kunnen blijven samenwerken.

“Het is keihard in de voetballerij: je moet resultaat boeken. Als hij de beker pakt, heeft hij gewoon in twee jaar tijd twee keer de beker gewonnen en een titel gepakt. Dan verdient hij meer krediet voor volgend jaar”, besluit de 56-jarige Rotterdammer. Feyenoord staat momenteel met 42 punten op de vijfde plaats in de Eredivisie.

Opvallend was overigens dat Feyenoord slechts 38,5 procent van de persoonlijke duels in de eerste helft won tegen PSV, het laagste percentage voor de club in de eerste helft van een thuiswedstrijd sinds Opta die data bijhoudt. Daarnaast heeft Feyenoord met nog negen competitiewedstrijden te gaan al meer doelpunten moeten incasseren dan in het complete vorige seizoen: 27 om 25.