Guardiola pakt eerste prijs: ‘Deze is niet voor mij, maar voor Man City’

Manchester City was zondag met 0-3 te sterk voor Arsenal en legde op die manier beslag op de EFL Cup. Josep Guardiola is blij met zijn eerste prijs in Engeland, zo vertelde de manager na afloop voor de camera van Sky Sports: “Maar deze is voor Manchester City, niet voor mij”, aldus de Spanjaard.

“Er zijn belangrijkere prijzen dan deze, maar we zijn er blij mee. Een grote felicitatie voor iedereen binnen Manchester City, voor Sheikh Mansour en Sheikh Kaldoon en voor onze supporters. De eerste helft was niet goed. Er werden veel fouten gemaakt, in de simpele passing alleen al, maar in de tweede helft speelden we met meer durf en persoonlijkheid. We speelden veel beter en waren gewoon buitengewoon.”

“We moeten ons nu focussen om de resterende wedstrijden in de Premier League te winnen en om ons te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League”, aldus Guardiola, die ten slotte de vraag kreeg of hij van plan is om het gele lintje dat hij draagt voortaan thuis te laten. Dat lintje geldt als een steunbetuiging aan de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, iets waarvoor Pep mogelijk geschorst wordt door de FA.

“Ze worden beschuldigd van serieuze zaken: rebellie, opruiing. Maar ze hadden niet eens wapens. Er is niet eens een ruitje gesneuveld. Dit is mijn uiting als mens”, doelde Guardiola op de Catalaanse leiders die van de nationaal aanklager voor moeten komen voor ‘rebellie, opruiing en misbruik van publieke gelden’. Onder anderen de Catalaanse leider Carles Puigdemont, zijn kabinetsleden en de parlementsvoorzitter kunnen tot dertig jaar cel krijgen.

Arsène Wenger vond de overwinning voor the Citizens overigens verdiend: “Felicitaties aan Manchester City, ze hebben verdiend gewonnen. Je moet accepteren dat je bekritiseerd wordt wanneer je verliest, maar ik denk dat we hier snel van kunnen herstellen. We moeten ons nu focussen op de volgende Premier League-wedstrijd. Natuurlijk, je moet beter verdedigen als je met 3-0 verliest, maar ik vind nog steeds dat we grote periodes in de wedstrijd goed verdedigd hebben. We waren af en toe alleen niet geconcentreerd genoeg en clubs als Manchester City straffen dat af”, aldus de manager.