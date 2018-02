Jörgensen: ‘Ik had wat ’personal issues‘, maar nu ben ik terug’

Feyenoord ging zondag met 1-3 onderuit tegen PSV en opnieuw scoorde Nicolai Jörgensen niet. De Deense spits is bezig aan een slechte serie en wacht nog op zijn eerste doelpunt in 2018. Volgens de aanvaller van de Rotterdammers heeft hij op persoonlijk vlak een zware periode achter de rug, maar tegenover FOX Sports laat hij weten weer klaar te zijn om te gaan scoren.

De teller van Jörgensen in de Eredivisie staat dit seizoen pas op zeven doelpunten. Zoals het niet bij hem loopt, loopt het ook niet bij de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. “Ik denk dat iedereen een beetje worstelt. Het is niet leuk als je niet wint en voor mij om niet te scoren. Het enige wat je kan doen is hard blijven werken, dan weet ik zeker dat het wel weer komt”, aldus Jörgensen, die vlak voor tijd een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel.

Jörgensen leek vorige maand nog op weg naar Newcastle United, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Volgens hem speelt dat geen rol in zijn mindere fase bij Feyenoord. “Nee, absoluut niet. Ik had wat personal issues de afgelopen maanden, maar nu ben ik terug. In het voetbal zijn er geen excuses. Je moet iedere wedstrijd goed spelen en hard werken. Voor mij is het zaak om weer te gaan scoren en ik ben ervan overtuigd dat het wel weer goed komt. Woensdag start ik ermee”, besluit Jörgensen, doelend op de wedstrijd tegen Willem II in de halve finale van de KNVB Beker.