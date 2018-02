‘Dit is het PSV dat ik wil zien; ze lieten Ajax eerder zijn gang gaan’

Feyenoord verloor zondag met 1-3 van PSV en onderging de nederlaag gelaten. Ook Ronald de Boer zag dat het team van Giovanni van Bronckhorst weinig in de melk te brokkelen had tegen de koploper van trainer Phillip Cocu.

“Het was voor het eerst dat PSV voor het eerst in een topwedstrijd direct het initiatief pakte”, aldus de analyticus bij FOX Sports. “Tegen Ajax wilden ze Ajax gewoon hun gang laten gaan, maar nu hadden ze echt de intentie om druk te zetten. Dat werkte perfect. Feyenoord had de hele wedstrijd lang eigenlijk niets te vertellen.”

“Dit was het PSV dat ik graag wil zien. Ze lieten zich vaak inzakken dit seizoen, ook tegen kleinere ploegen, maar dat was dit keer niet het geval”, aldus De Boer. Feyenoord heeft nu overigens voor het eerst alle competitiewedstrijden in één seizoen van PSV en Ajax verloren. De Rotterdammers staan met 42 punten op de vijfde plaats in de Eredivisie.