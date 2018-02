Botteghin legt vinger op zere plek: ‘Het is het verhaal van dit seizoen’

Feyenoord ging zondagmiddag met 1-3 ten onder in De Kuip tegen PSV. Door de nederlaag is het gat met de koploper opgelopen tot 23 punten en is de regerend landskampioen afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst. Eric Botteghin was blij dat hij weer eens kon spelen, maar baalde na afloop flink van de nederlaag en het vertoonde spel van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.