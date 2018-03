Van der Hoorn krijgt Nederlandse ‘bijles’: ‘Apart dat iemand alles eruit haalt'

GRONINGEN/SWANSEA - In het competitieduel tussen Swansea City en West Ham United (4-1) kwam Mike van der Hoorn afgelopen weekeinde geregeld aan de bal én wist hij voor het eerst in anderhalf jaar weer eens te scoren. Waar de verdediger voorheen had ‘gepasst om het passen’, hield hij de bal nu vaak langer bij zich om te wachten tot een medespeler zich aandiende. Dat is het resultaat van de tactische begeleiding die Van der Hoorn krijgt van Your Tactical Analyst, een soort ‘bijles’ voor profvoetballers.

Door Chris Meijer

Het bedrijf werd in 2016 opgezet door Loran Vrielink, die een opleiding voetbaltactiek volgde in Barcelona en de tactische aspecten van die cursus implementeerde in de video-analyse. Langzaam maar zeker breidde de stal van Your Tactical Analyst zich uit en inmiddels begeleidt men spelers als Stefan de Vrij, Wesley Hoedt, Leroy Fer, Joël Veltman en sinds november ook Van der Hoorn. “Ik had al een paar berichtjes gehad, maar die had ik in eerste instantie links laten liggen. Ik speelde nog niet en dacht: waarvoor heb ik het dan nodig? Uiteindelijk speelde ik een paar wedstrijden en dat ging goed, ik had goede feedback en daardoor ben ik er een beetje ingerold”, vertelt Van der Hoorn in gesprek met Voetbalzone.

“Ik heb wel momenten gehad waarop ik het idee had: hier hebben we het over gehad. In balbezit, als je wil indribbelen of als je voor goede oplossingen moet zorgen: dat wordt ook besproken. Steeds wordt het iets uitgebreider. We begonnen met alleen verdedigende dingen, daarna komt het spelen in balbezit en vervolgens worden het nog meer dingetjes. Elke keer gaan we een stapje verder. Natuurlijk keek ik weleens een wedstrijdje terug, maar dat is toch anders. Het is apart als iemand alles van jou eruit pikt. Het is ook verrassend dat ze er zoveel uitpikken”, vervolgt de verdediger. Your Tactical Analyst werkt met zogenaamde fundamentals, wat uitgelegd kan worden als wedstrijdsituaties. Er zijn ongeveer twintig fundamentals per positie, terwijl er zeven verschillende posities zijn.

“We zijn met Van de Hoorn begonnen met reducing. Het gaat om de situatie dat een spits uitzakt; die komt uit zijn positie om de bal te vragen. Dan is het de vraag of de verdediger meegaat of niet. Wij zeggen: hij moet mee tot de spits in de middenveldslinie komt, want in dat geval is je zone verdedigen belangrijker. Als je uitstapt, is het belangrijk dat je de spits voor je houdt. We hebben er bepaalde tips voor: hoe ver je moet komen, hoeveel afstand je moet houden. En we benadrukken dat er geen overtreding gemaakt moet worden. Alles wat we aanstippen, gaat in de lijn van de club. We zullen nooit zeggen tegen een speler dat hij links moet gaan als zijn coach vindt dat hij rechts moet gaan”, legt Ard Veenhof, analist van Your Tactical Analyst, uit. Een andere fundamental waar bij Van der Hoorn mee werd begonnen, is indribbelen. “Dat gaat erom wanneer je in balbezit bent. Als een centrale verdediger aan de bal is, moet hij bewuste keuzes maken. Dus dat je niet gaat passen om het passen, iets wat we in Nederland veel te veel zien en waar we gek van worden.”

“Dat is echt een fundamental waar Van der Hoorn snel progressie in heeft geboekt. Dus als je dit weekend Van der Hoorn gaat bekijken, ga er maar eens op letten. Als hij aan de bal komt, zal hij niet passen om het passen. Misschien één van de tien keer: hij zal er bewust mee bezig zijn dat hij eerst een speler ‘bindt’, om daarna de vrije man te vinden”, vervolgt Veenhof. Van der Hoorn merkt dat hij de tactische sessies zijn vruchten beginnen af te werpen: “Verdedigend in ieder geval: positie kiezen, geen domme uitstapmomentjes hebben. Dat zijn dingen die al verbeterd zijn. Dat waren wel de eerste dingen die zij inbrachten. Als verdediger moet je verdedigen, daar begonnen ze ook mee. Daarna komt balbezit, maar het verdedigende werk gaat wel goed.”

Leergierig

Wekelijks halen de analisten 100 tot 150 clips uit de wedstrijd van de speler die ze begeleiden. Vervolgens worden de beelden in een Facetime-gesprek samen met de speler geanalyseerd. Per speler is men wekelijks ongeveer vijf uur bezig. Veenhof: “Iedere speler is anders en dat merken we ook. De ene is leergieriger dan de andere. Bepaalde spelers appen bijvoorbeeld dagelijks met: heb je dit of dat gezien? Zij willen alles weten en kunnen er geen genoeg van krijgen. Daarin merk je dat ze er heel veel waarde aan hechten. Zodra ze een wedstrijd hebben gespeeld, is het alweer van: wanneer komt mijn analyse online? Er zijn natuurlijk ook spelers waar wij wat meer aan moeten trekken, dan duurt het wat langer. Nou, prima. Dat is de kunst van onze baan: om flexibel te zijn. Profvoetballers leven toch een iets ander bestaan dan de gemiddelde persoon. Als een speler zegt: ik heb alleen tijd op vrijdagavond om acht uur, dan doen we vrijdagavond om acht uur. We staan voor kwaliteit en willen er zijn voor de speler.”

Ard Veenhof naast Donny van Iperen, speler van Telstar en een van de spelers die door Your Tactical Analyst begeleid wordt.

Veenhof beaamt dat het voor een profvoetballer wel een stap is om zich aan te melden bij Your Tactical Analyst. “Profvoetballers hebben het niet verkeerd, ze hebben een prima leventje en zijn vaak wel tevreden met wat ze hebben”, stelt de analist, die de tactische hulp bestempelt als een ‘investering’. “Je bent een jaar of tien à vijftien profvoetballer en daarmee zal je toch je geld moeten verdienen. Om bij ons te komen, is dan een kleine investering. Op het moment dat de speler daar echt beter van wordt en hij gelooft daarin, dan betaalt het zich later makkelijk terug.” Van der Hoorn beaamt dat hij met de tactische hulp wil investeren in zichzelf: “Je hebt ook beelden vanuit de club die besproken worden, maar die zijn niet echt gericht op jezelf. Dit is puur gericht op jezelf en ik krijg honderden beelden opgestuurd, dat is wel handig.”

Personal trainer

Maar is het voor de analisten van Your Tactical Analyst niet moeilijk om naast de clubs te opereren? Zij hebben immers hun eigen tactische plannen, die af kunnen wijken van het inzicht van de persoonlijke analisten. “Het verschilt per club, maar over het algemeen is het niet lastig om het los van de clubs te doen. Er is ook weleens een personal trainer die je ergens anders voor inhuurt; denk aan iemand met wie je fysiek traint in de zomer, los van de trainingen op de club”, zegt Veenhof, die benadrukt dat Your Tactical Analyst zo transparant mogelijk wil zijn. Het is dan ook geen probleem als medespelers of trainers een sessie willen bijwonen. “We merken soms ook wel dat clubs zeggen: ‘hé, wat zij kunnen, kunnen wij ook doen’. Maar dat gebeurt nog niet voldoende. Tenminste, dat is wat we meekrijgen van de spelers die we begeleiden. Daarom kloppen ze ook bij ons aan.”

“Het ideale beeld is dat je dit bij de club doet, dus dat je naast wat wij doen ook op het veld kan staan. Wij laten spelers zien wat ze doen en vertellen wat ze beter kunnen doen, maar het lijkt mij fantastisch om ook op het veld te kunnen staan en dat we kunnen zeggen van: ‘hé, dit bedoel ik nu. In deze situatie zou je eigenlijk zo moeten staan’. Of: ‘heb je wel om je heen gekeken?’ Dan ben je nóg intensiever met elkaar bezig en dan kan je een speler nog beter maken dan we nu doen”, vervolgt de analist. Van der Hoorn: “De clubs kunnen hier wel jaloers op zijn. Als speler moet je het er wel voor over hebben: je hebt genoeg spelers die daar lak aan hebben, misschien was ik vroeger ook wel zo. Je moet een beetje luiheid opzij zetten, het is hetzelfde als extra trainen.”

Scepsis

“Ik ben sowieso wel bewuster van wat ik doe tijdens de wedstrijd, ook omdat je de beelden krijgt. Je wordt geconfronteerd met dingen die je doet tijdens de wedstrijd, ook dingen waar je niet aan had gedacht. In het begin ben je een beetje sceptisch: zijn het wel voetballers? Je denkt: als het geen oud-voetballers zijn, wat kunnen ze mij dan leren? Maar na een eerste sessie merk je dat ze duidelijk en goed zijn en over goede beelden beschikken”, vertelt de verdediger van Swansea City. Veenhof herkent de scepsis bij spelers: “We willen gewoon graag laten zien wat we doen en zijn heel erg overtuigd van onze dienst, van dat we spelers beter kunnen maken. Dat willen we ze ook graag laten zien. Het ligt er maar net aan hoe spelers erin staan, bij de een neem je die scepsis makkelijker weg dan bij de ander. De methode is uniek, dat weten de spelers ook en dat vinden ze interessant. We zijn op dit moment hard bezig om een plek te krijgen in de voetbalwereld. Je ziet dat mensen steeds minder sceptisch worden. Het is aan ons om te bewijzen wat we van toegevoegde waarde kunnen zijn.”

Toeval of niet: Van der Hoorn is sinds eind november basisspeler bij Swansea City. Fans van the Swans zijn over het algemeen zeer te spreken over Van der Hoorns prestaties. “Natuurlijk is het een middel om mijn basisplaats vast te houden: van het een komt het ander. Dat is wel lekker meegenomen. Tot nu toe is het wel grappig dat ik drie maanden bezig ben en al twee maanden in de basis sta”, zegt de stopper. “Soms speel je een wedstrijd waarin alles goed gaat en dan denk je: dat kan ook zonder beelden. Maar nu gaat het elke wedstrijd stabieler. Je hamert er in je hoofd heel erg op dat je steeds dezelfde dingen blijft doen. Ik denk dat de denkwijze wat is veranderd. Vorig jaar dacht ik rond een wedstrijd wel: ik moet dit doen, ik moet dat doen. Maar nu denk ik echt aan de basiselementen die je tijdens zo’n sessie hebt besproken. Dan denk je er toch aan waar je op moet letten.”

Veenhof noemt het een mooi compliment dat Van der Hoorn sinds zijn tactische begeleiding een basisplaats heeft. “Het is makkelijk om te zeggen dat dit door ons komt, maar het is duidelijk dat hij er een goed gevoel bij heeft en dat het hem helpt. We gaan niet onszelf op de borst kloppen dat hij nog steeds in de basis staat, maar het is een mooie bijkomstigheid.” De verdediger vindt het moeilijk om te zeggen of hij nu al een betere speler is geworden door de hulp van Your Tactical Analyst. “Ik heb meer controle als speler, vooral doordat je er bewust van wordt. Als je het zelf niet ziet, kan je het ook nooit goed doen. Als je het zelf hebt gezien, herken je momenten sneller en doe je het sneller goed.”