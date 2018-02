Valencia blijft in spoor van Real Madrid dankzij dubbelslag Mina

Valencia heeft zondagavond geen fout gemaakt tegen Real Sociedad. De nummer vier van LaLiga heeft de positie op de ranglijst versterkt door voor eigen publiek met 2-1 te winnen. De Spaanse aanvaller Santi Mina werd met twee doelpunten de grote man aan de zijde van Valencia.

Mina, in de zomer van 2015 voor tien miljoen euro overgenomen van Celta de Vigo, bracht de thuisploeg na een half uur spelen op voorsprong. Het was de rechtsback Martin Montoya die op de rechterflank mee was opgekomen en een uitstekende voorzet afleverde bij de tweede paal, waar Mina van dichtbij raak kopte. Real Sociedad deed niet veel onder voor Valencia en kwam tien minuten na rust op gelijke hoogte. Sergio Canales wist zijn ploeggenoot Mikel Oyarzabal vrij te spelen in het strafschopgebied. Oog in oog met de Braziliaanse doelman Neto rondde hij fraai af in de linkerbovenhoek.

Toch was het Valencia dat uiteindelijk aan het langste eind zou trekken. Na 68 minuten spelen wist doelman Antonio Ramirez vanaf de linkerflank niet vast te klemmen, waarna Mina er als de kippen bij was om de 2-1 binnen te prikken. Het was alweer zijn elfde doelpunt in LaLiga dit seizoen. In de slotfase drong Real Sociedad nog wel aan, maar tot een gelijkmaker kwam het niet meer. Door de overwinning komt Valencia op 49 punten, twee punten achter nummer drie Real Madrid. Real Sociedad blijft steken op de veertiende plaats.