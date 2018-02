Drama voor Twente-verdediger: ‘Er wordt gevreesd voor een kuitbeenbreuk’

Hidde ter Avest is zondag tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht in de Galgenwaard ernstig geblesseerd geraakt. De verdediger kwam lelijk terecht na een kopduel en moest het veld per brancard verlaten. Na afloop van de 3-1 nederlaag gaf trainer Gertjan Verbeek aan dat er wordt gevreesd voor een breuk in het kuitbeen van de twintigjarige Ter Avest.

Na een klein half uur spelen sloeg het noodlot toe voor Ter Avest. Hij ging een kopduel aan met Mark van der Maarel en bij het neerkomen ging het mis. De verdediger verliet het veld per brancard en werd vervangen door Jeroen van der Lely. Na de wedstrijd zei Verbeek een beenbreuk te verwachten. “Er wordt gevreesd voor een kuitbeenbreuk. Als het inderdaad een kuitbeenblessure is, dan is het einde seizoen'', aldus de coach via de officiële kanalen van Twente.

Het werd een pijnlijke avond voor Twente. Behalve de blessure van Ter Avest ging de ploeg van Verbeek ook nog eens met 3-1 onderuit. Via Haris Vuckic kwam Twente nog wel op voorsprong, maar door goals van Sean Klaiber, Sander van der Streek en Yassin Ayoub bleven de drie punten in Utrecht. Twente staat nu op de zestiende plaats met zeventien punten uit 25 wedstrijden.