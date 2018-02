Guardiola pakt tegen zwak Arsenal eerste prijs bij Manchester City

Josep Guardiola heeft zijn eerste prijs te pakken als trainer van Manchester City. De huidige koploper van de Premier League pakte zondag voor de vijfde keer de EFL Cup, door Arsenal met 0-3 te verslaan in de finale. Sergio Agüero, Vincent Kompany en David Silva namen de doelpunten voor hun rekening op Wembley. Voor rust kwam Manchester City op 0-1; in de tweede helft liep de ploeg definitief weg bij Arsenal.

Arsenal stond voor het eerst sinds 2011 weer in de finale van de EFL Cup en kreeg de kans om de trofee voor het eerst sinds 1993 te winnen. Dat lukte echter niet en daardoor blijft de prijs ontbreken op het palmares van trainer Arsène Wenger. De eerste grote kans was wel voor Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang werd bereikt door Mesut Özil, maar stuitte van dichtbij op doelman Claudio Bravo. Arsenal bleef in de daaropvolgende fase op de helft van Manchester City en leek de bovenliggende partij. Toch grepen de bezoekers na zeventien minuten de leiding op Wembley.

De assist kwam nota bene van Bravo, die een lange bal verstuurde in de richting van Agüero. De Argentijn troefde Shkodran Mustafi af in een onderling duel, nam de bal mee richting het doel van David Ospina en plaatste de bal met een fraaie lob over de keeper. Het was zijn eerste doelpunt in een finale. In de afgelopen vijf officiële duels met Arsenal scoorde Agüero steeds; namens Manchester City was hij tegen geen enkele andere ploeg zo vaak trefzeker in opeenvolgende wedstrijden.

Behoudens het doelpunt deed Manchester City weinig opvallends in balbezit en hetzelfde gold voor Arsenal. The Citizens oogden op hun gemak en hun voorsprong kwam voor rust niet in gevaar. Arsenal zal een bittere nasmaak hebben overgehouden aan de eerste helft: de ploeg verdedigde goed, behalve op het moment van de goal. In de tweede helft ging het echter definitief mis voor Wenger en de zijnen. Een ingestudeerde corner resulteerde na 57 minuten in de 0-2: Kevin De Bruyne speelde de bal over de grond naar Ilkay Gündogan, die op de rand van het zestienmetergebied stond opgesteld. Via de Duitser kwam de bal terecht bij Kompany, die van dichtbij binnenwerkte.

Het werd nog erger, want Silva maakte halverwege de tweede helft de 0-3. De Spanjaard draaide na een pass van Danilo weg bij Calum Chambers en verschalkte Ospina met een schot in de verre hoek. Door de ruime voorsprong leek Manchester City de focus ook enigszins te verliezen: de ploeg van Guardiola zag geen noodzaak om de marge nog verder uit te breiden en speelde de wedstrijd uit. Voor Guardiola is het zijn eerste prijs als trainer van Manchester City; hij is nog in de race voor de landstitel en de Champions League.