Prachtige goal Mariano Díaz niet genoeg voor zege Lyon op middenmoter

Olympique Lyon heeft zondag in de Ligue 1 weer niet weten te winnen. Voor eigen publiek wist de ploeg van Bruno Génésio Saint-Étienne, de nummer twaalf van de competitie, niet te verslaan. Lyon kwam nog wel op een 1-0 voorsprong door een fantastisch doelpunt van Mariano Díaz in de eerste helft, maar vlak voor tijd redde Mathieu Debuchy een punt voor de bezoekers.

Bij de thuisploeg startte Memphis Depay opnieuw in de basis. Kenny Tete moest genoegen nemen met een plek op de bank, maar door een blessure van zijn concurrent Rafael mocht de rechtback al na 36 minuten spelen invallen. Lyon stond toen al op een 1-0 voorsprong. In de negentiende minuut verstuurde centrumverdediger Marcelo een lange pass op Mariano. De spits van Lyon controleerde de bal op de borst, draaide weg van zijn tegenstander en schoot raak.

Lang leek het erop dat Lyon de voorsprong wist vast te houden, maar in de negentigste minuut was het Debuchy die de eerste competitiezege na vier duels door door de neus van Lyon boorde. Remy Cabella haalde de achterlijn, legde de bal terug en van dichtbij kon Debuchy raak schieten. Zodoende blijft Lyon voor de vijfde wedstrijd op rij in de Ligue 1 zonder zege en heeft het een achterstand van achttien punten op koploper Paris Saint-Germain, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.