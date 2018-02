FC Utrecht komt zwakke openingsfase te boven en gaat Feyenoord voorbij

FC Twente blijft ploeteren in de Eredivisie. Het elftal van Gertjan Verbeek speelde zondagmiddag een prima eerste helft op bezoek bij FC Utrecht en kwam ook op voorsprong, maar in de tweede helft ging het toch fout weer fout voor de Tukkers: 3-1. Twente blijft zestiende staan, terwijl Utrecht juist door de zege Feyenoord is gepasseerd op de ranglijst en nu vierde staat.

Twente was na vier nederlagen en vier gelijke spelen in de laatste acht competitiewedstrijden niet met al te veel vertrouwen afgereisd naar de Domstad, maar daar was aanvankelijk weinig van te merken. Het team van Verbeek schoot furieus uit de startblokken en nam na tien minuten voetballen verdiend de leiding in Stadion Galgenwaard. Haris Vuckic werd de diepte ingestuurd door Danny Holla, waarna de Sloveense middenvelder oog in oog met doelman David Jensen koelbloedig afrondde.

De bezoekers hadden weinig te duchten van Utrecht en waren halverwege de eerste helft bijzonder dicht bij de 0-2. Vuckic kreeg de bal op een presenteerblaadje van Adam Maher, maar schoot vervolgens van dichtbij hoog over. Twente zag Hidde ter Avest daarna uitvallen met een ogenschijnlijk ernstige blessure en kreeg in de blessuretijd van de eerste helft opnieuw een domper te verwerken. Sean Klaiber drukte na een rommelige situatie voor het doel van Twente uiteindelijk succesvol af voor de gelijkmaker.



Twente deed zichzelf daarmee te kort na een prima eerste helft en kreeg in het tweede bedrijf uiteindelijk het deksel op de neus. Utrecht kreeg na de onderbreking meer grip op de wedstrijd en sloeg in het laatste kwart uiteindelijk toe. Sander van de Streek zorgde in de 67e minuut voor de 2-1 na een mooie pass van Cyriel Dessers, waarna Yassin Ayoub een kwartier voor tijd het duel op slot gooide. De Marokkaans international scoorde met een diagonaal schot na een combinatie met Van de Streek.