‘Als Van Aanholt gaat vechten met Alli, zet ik mijn geld op Alli’

Na afloop van de 0-1 zege van Tottenham Hotspur op Crystal Palace gaat het in Engeland over een incident tussen Dele Alli en Patrick van Aanholt, na de wedstrijd. In de spelerstunnel zou Van Aanholt zijn collega hebben aangesproken, waarna Alli met zijn vingers '0-1' gebaarde. Christian Eriksen en Harry Kane namen Alli vervolgens mee, voordat de situatie uit de hand kon lopen.

Mogelijk wilde Van Aanholt verhaal halen over een vermeende schwalbe van Alli. De aanvallende middenvelder van Tottenham probeerde tevergeefs een strafschop te versieren, toen hij naar de grond ging zonder dat er sprake was van contact met Wayne Hennessey. Roy Hodgson, de trainer van Palace, zegt na afloop niet te geloven dat Alli een schwalbe maakte. Hij heeft bovendien advies voor zijn pupil: "Ik zou Patrick adviseren om niet met Dele Alli te gaan vechten. Dan zet ik mijn geld in op Dele", citeert ESPN.

Tottenham won de wedstrijd door een doelpunt van Kane in minuut 88. Het was zijn 24ste van het seizoen, waarmee Kane alleen aan de leiding gaat in het topscorersklassement. Mohamed Salah van Liverpool staat op 23 goals. In 34 Londense derby's was Kane goed voor 23 doelpunten. Tottenham staat vierde in de competitie, met twee punten voorsprong op Chelsea en evenzoveel punten achterstand op Liverpool.