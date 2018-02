PSV-uitblinker: ‘Ik vind het heerlijk om tegen Ajax en Feyenoord te spelen’

Gastón Pereiro blonk zondagmiddag uit voor PSV in de topper tegen Feyenoord. De Uruguayaanse creatieveling kon na lange tijd weer eens rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Phillip Cocu niet, met onder meer een doelpunt en een assist. Pereiro was na afloop logischerwijs tevreden over de prestatie van PSV en zijn eigen rol.

De koploper won met 1-3 in Rotterdam en sloeg zo een gat van zeven punten met achtervolger Ajax. Pereiro profiteerde van een schorsing van Hirving Lozano. "De trainer zocht naar andere opties. Het enige dat ik kon doen was hard trainen en mijn best doen. Vandaag koos hij gelukkig voor mij. De trainer motiveert me en ik doe zo goed mogelijk mijn best om te presteren", vertelde hij na afloop aan FOX Sports.

Pereiro moet dit seizoen vaker dan hem lief is genoegen nemen met een reserverol. De aanvallende middenvelder krijgt regelmaat het verwijt dat hij in de wedstrijden tegen relatief zwakkere teams niet thuis geeft. Pereiro erkent dat hij graag toppers speelt. "Ik vind het heerlijk om tegen Ajax en Feyenoord te spelen."