‘Misschien kwam het ook een beetje omdat Feyenoord aan de beker dacht’

Jeroen Zoet is te spreken over het optreden van PSV tegen Feyenoord. Volgens de keeper verliep de wedstrijd volgens plan en was de zege te danken aan de goede voorbereiding van zijn ploeg. PSV breidde de voorsprong op Ajax uit naar zeven punten dankzij de 1-3 overwinning in De Kuip. De Eindhovenaren hadden weinig te duchten van Feyenoord, maar Zoet wil niet spreken van een 'makkelijke wedstrijd'.

"Het was zeker geen makkelijke wedstrijd", benadrukt de sluitpost voor de camera van Omroep Brabant. Hij geeft aan dat PSV vanaf de eerste minuut veel energie stak in de wedstrijd. "Dat was ons strijdplan en dat heeft goed uitgepakt. Het zag er misschien makkelijk uit, maar dat komt omdat wij uitvoerden wat we vooraf hadden besproken. En misschien een beetje omdat Feyenoord in het achterhoofd heeft dat het graag de beker wil winnen."

Ook Phillip Cocu stelt dat PSV hard heeft gewerkt voor de drie punten. Hij spreekt van een 'fantastische' prestatie van zijn elftal'. "Ik kan niet anders zeggen. Het was solide, we hebben heel veel druk op Feyenoord gelegd", analyseert de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. "We hebben ervoor gekozen om ze ook vroeg aan te pakken. We wilden meteen van de goal verdedigen en doordekken. Dat hebben we eigenlijk bijna de hele wedstrijd gedaan met heel veel energie. Dat betaalt zich dan uit."

PSV probeerde Feyenoord te verrassen en uit balans te krijgen, geeft Cocu aan. "Je houdt ook rekening met het feit dat zij vroeg willen storen. Soms probeer je dan een antwoord te vinden om hen te kunnen verrassen en dat deden wij goed. We veroveren een aantal keer de bal waardoor ze wat nerveuzer werden achterin", merkt hij op. "Daar creëerden we kansen uit. Ik denk dat dat wel belangrijk is geweest deze wedstrijd."