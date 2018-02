Van Gaal: ‘Eén foto en ik word in verband gebracht met Chelsea of Arsenal’

Louis van Gaal gaat Antonio Conte niet opvolgen als manager van Chelsea. Eerder dit weekend bracht de Daily Mirror naar buiten dat de voormalig bondscoach van Oranje één van de kandidaten is om aan de slag te gaan als manager bij the Blues, maar volgens Van Gaal klopt er niets van die berichtgeving.

Van Gaal denkt wel te weten hoe het gerucht tot stand is gekomen. Hij denkt dat hij gespot is op het vliegveld. De clubloze trainer is afgereisd naar Engeland om voor Ziggo Sport de finale van de League Cup tussen Arsenal en Manchester City op Wembley te analyseren. “Ze hebben me waarschijnlijk gezien op het vliegveld en dan ontstaat fake news snel”, reageerde Van Gaal zondag op de geruchten. "Ik word nog altijd gevraagd om op de foto te gaan en er hoeft maar één foto naar de Daily Mirror te gaan en ik word in verband gebracht met Chelsea of Arsenal.”

De ex-trainer van onder meer Barcelona en Bayern München zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder club. Van Gaal kon bondscoach van Belgie worden, maar weigerde omdat hij wilde liever dat de Engelsen zijn salaris bleven uitbetalen. “Ik was zo wraakzuchtig dat ik het heb laten gaan”, reageerde Van Gaal. “Eigenlijk dom, want de sportieve overweging is het belangrijkste. Maar zo stond ik er toen nog in. Het draaide bij mij meer om de wraak: dat ze alles moesten betalen.”