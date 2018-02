Harde woorden vallen bij Feyenoord: ‘Geen bezieling, passie en strijd’

Feyenoord is zelfkritisch na de 1-3 nederlaag tegen PSV. Karim El Ahmadi en Giovanni van Bronckhorst hebben geen goed woord over voor de manier waarop de Rotterdammers aan de wedstrijd begonnen; Feyenoord keek na 34 minuten aan tegen een 0-2 achterstand. "We hadden hier meer van verwacht", beaamt aanvoerder El Ahmadi bij FOX Sports.

De middenvelder zag dat PSV 'elke bal' won en de betere ploeg was in het eerste bedrijf. "We hadden er van tevoren nog op gehamerd dat we scherp moesten beginnen, maar zowel in balbezit als zonder bal was het ondermaats wat we lieten zien", geeft hij toe. Vrij snel na rust vond Feyenoord de aansluiting en leek de spanning terug te keren. "Maar dan wordt het 1-3 en houdt alles op. Het zag eruit alsof er geen bezieling, passie en strijd inzat."

Woensdag staat voor Feyenoord de belangrijke bekerwedstrijd tegen Willem II op het programma. Volgens El Ahmadi probeerde Feyenoord enkel bezig te zijn met het duel met PSV. "Maar het leek erop alsof er geen gedachte bijzat bij ons. We zouden alleen met deze wedstrijd bezig zijn, maar dat hebben we niet gedaan. Het was ondermaats", concludeert hij. Ook Van Bronckhorst spreekt van een 'ondermaatse' wedstrijd en een verdiende nederlaag.

"We begonnen heel slecht. We hadden weinig vertrouwen en we begonnen niet zoals we wilden beginnen", merkt de trainer op. Door de slechte start had Feyenoord moeite om in de wedstrijd te komen, voegt Van Bronckhorst daaraan toe. "En dan zie je dat het vertrouwen niet groot is. We maakten veel fouten in de opbouw en hadden veel foute passes. Daarmee geef je PSV de mogelijkheden om de score te openen en dan doen ze dat ook."

"Zoals we in de tweede helft startten, zo wil je beginnen. Dan zie je dat er druk naar voren komt. Dat iedereen meedoet, als team opereert en we ook de 2-1 maken. Dat is de manier hoe je de wedstrijd moet beginnen en niet zoals wij beginnen", aldus de oefenmeester, die Steven Berghuis in de rust wisselde. "Berghuis had wat last van zijn bovenbeen. Het kwam niet door een actie, maar het werd wel steeds erger. Met hem wilde ik geen risico nemen voor woensdag. Ik hoop dat hij dan wel fit is, maar we moesten hem vandaag wel wisselen."