Bekritiseerde Lukaku bewijst eindelijk meerwaarde in topwedstrijd

Manchester United heeft de topper tegen Chelsea zondagmiddag naar zijn hand gezet. De ploeg van José Mourinho kwam voor eigen publiek op achterstand, maar rechtte de rug: 2-1. Romelu Lukaku, die veelvuldig is bekritiseerd omdat hij dit seizoen nooit scoorde tegen een club uit de top acht, speelde een hoofdrol met een doelpunt en een assist. Manchester United passeert Liverpool op de ranglijst en staat tweede; Chelsea staat vijfde op de ranglijst van de Premier League en moet vrezen voor het mislopen van een Champions League-plek.

Voorafgaand de wedstrijd werd veel geschreven over de moeizame verstandhouding tussen beide trainers, maar Mourinho en Antonio Conte gaven elkaar 'gewoon' een hand op Old Trafford. De oefenmeester van Manchester United voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de midweekse remise tegen Sevilla: Paul Pogba verving de geblesseerde Ander Herrera en Anthony Martial kreeg de voorkeur boven Juan Mata. Bij Chelsea kreeg Danny Drinkwater het vertrouwen op de positie van Cesc Fàbregas en werd spits Pedro vervangen door Álvaro Morata.

Manchester United, dat slechts een van de voorgaande veertien officiële wedstrijden tegen Chelsea wist te winnen, kwam in de vierde minuut al goed weg. Via Eden Hazard en Marcos Alonso kwam de bal terecht bij Morata, wiens inzet van dichtbij tegen de lat belandde. In de rebound keerde David de Gea de inzet van Hazard. Het was een van de weinige kansen in de eerste helft. Chelsea had de overhand en zette druk, maar Manchester United leek vrij eenvoudig overeind te blijven. Toch kwam Chelsea op voorsprong. Willian werd gelanceerde door een afgemeten steekpass van Hazard en vond de verre hoek: 0-1.

Lang kon Chelsea daar echter niet van genieten. Lukaku deed zijn oude werkgever pijn door de 1-1 voor zijn rekening te nemen. Hij werd in het strafschopgebied gevonden door Martial en werkte de bal achter Thibaut Courtois. In de tweede helft kwam Manchester United beter voor de dag. Het team van Mourinho zocht het initiatief en toonde de wil om op voorsprong te komen, terwijl ook Chelsea kansen kreeg. Zo lieten Morata, Danny Drinkwater en Willian zich gelden namens de bezoekers.

Het was uiteindelijk Manchester United dat de wedstrijd naar zich toe trok. Een feilloze voorzet van Lukaku stelde invaller Jesse Lingard in staat om raak te koppen: hij liep vrij achter Andreas Christensen en knikte raak in de rechterhoek. Chelsea dacht via Morata toch weer op gelijke hoogte te komen, maar volgens de arbitrage werd de Spanjaard in buitenspelpositie bediend door landgenoot Cesc Fàbregas. Het bleef dus bij 2-1 en zodoende boekte Manchester United de tweede zege op Chelsea in de laatste vijftien officiële wedstrijden.