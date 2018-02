Vermeend doelwit Real Madrid geeft visitekaartje af met heerlijk doelpunt

Sergej Milinkovic-Savic heeft zondagmiddag andermaal zijn visitekaartje afgegeven. De naar verluidt door andere Real Madrid begeerde middenvelder was met twee doelpunten bijzonder belangrijk voor Lazio in de uitwedstrijd tegen Sassuolo: 0-3.

Milinkovic-Savic kreeg midweeks in het Europa League-duel met FCSB rust van trainer Simone Inzaghi en de international van Servië bleek zijn krachten opgespaard te hebben voor het bezoek aan Sassuolo. Nadat hij na zeven minuten voetballen op een meter of twintig van het doel was bereikt door Felipe Anderson, plaatste de 22-jarige Milinkovic-Savic de bal met veel gevoel achter doelman Andrea Consigli.

Ciro Immobile verdubbelde vervolgens na een half uur voetballen de voordelige marge voor Lazio, waarna Milinkovic-Savic vlak na de onderbreking met zijn tweede doelpunt van de middag voor de 0-3 zorgde. De uitblinker scoorde met het hoofd na een voorzet van Felipe Anderson. In de tweede helft werd het nog even grimmig, met directe rode kaarten voor Domenico Berardi (Sassuolo) en Adam Marusic (Lazio) tot gevolg, maar in de problemen werd de formatie van Inzaghi nooit gebracht.

Lazio doet met de zege goede zaken in de top van de Serie A. I Biancocelest passeren stadsgenoot AS Roma door de zege op de ranglijst en staan nu derde. De Romeinse stadsgenoot heeft twee punten minder, maar kan Lazio later op de dag bij een overwinning op AC Milan wel weer voorbij gaan.