PSV overklast Feyenoord en zet reuzenstap in titelstrijd

PSV heeft zondag optimaal geprofiteerd van het puntverlies van Ajax tegen ADO Den Haag. De koploper van de Eredivisie zegevierde in De Kuip over Feyenoord: 1-3. PSV heeft daardoor een voorsprong van zeven punten op Ajax, met nog negen wedstrijden voor de boeg in de Eredivisie. Nummer vier Feyenoord kan later op de zondag worden voorbijgestreefd door FC Utrecht. De regerend landskampioen, die eerder deze maand nog met 2-0 won van PSV in het bekertoernooi, speelde ditmaal ongeïnspireerd.

Het uitvak was vóór de wedstrijd al in extase, want concurrent Ajax had punten gemorst tegen ADO Den Haag. In De Kuip was de openingsfase voor PSV, maar speldenprikjes van Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro brachten Feyenoord niet in verlegenheid. Pereiro had overigens voor het eerst sinds 10 december een basisplek; bij Feyenoord werd de geblesseerde Sven van Beek vervangen door Eric Botteghin. De kansen bleven voor PSV: een vrije trap van Pereiro miste de juiste richting en uit een hoekschop kopte Santiago Arias op het dak van het doel.

Halverwege de eerste helft was de Colombiaan wel trefzeker uit een kopbal. Pereiro en Marco van Ginkel kozen voor een korte corner en uiteindelijk werd Steven Bergwijn buiten het strafschopgebied bereikt. Hij bracht de bal voor het doel, Arias ontsnapte aan de aandacht van Feyenoord en knikte raak. Het was een verdiend doelpunt voor PSV, want Feyenoord had nog nauwelijks iets gecreëerd. Dat bleef ook zo in de fase na het doelpunt, ondanks een groot overwicht aan balbezit. Het duurde dan ook niet lang voordat PSV op 0-2 kwam.

Na een hakbal van Bart Ramselaar en een steekpass van Pereiro stormde Steven Bergwijn richting doel. Hij troefde Bart Nieuwkoop af en zag zijn rollertje via de binnenkant van de paal in het doel belanden. Daarmee bepaalde Bergwijn de ruststand. Er was weinig reden tot optimisme voor Feyenoord, maar in de openingsfase van de tweede helft vonden de Rotterdammers toch de aansluiting. Tyrell Malacia pikte de bal op na slecht uitverdedigen van Daniel Schwaab en zijn voorzet bereikte Tonny Vilhena. Die kopte diagonaal raak: 1-2.

Het was alweer het achtste doelpunt van het seizoen voor de middenvelder. De spanning leek terug, maar PSV breidde de marge al gauw weer uit tot twee. Pereiro werkte eenvoudig binnen nadat Jones een schot van Bergwijn keerde. Bart Ramselaar had voor de definitieve beslissing kunnen zorgen, maar haalde zwak uit vanuit een kansrijke positie. Jean-Paul Boëtius probeerde het tot tweemaal toe voor Feyenoord. Het besef was in De Kuip al doorgedrongen dat de thuisploeg niet meer zou terugkeren in de wedstrijd. PSV speelde de wedstrijd zonder veel problemen uit en zette een belangrijke stap richting de landstitel.