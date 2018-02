‘Ik had het gevoel dat de Ajax-spelers van alle kanten op me afkwamen’

ADO Den Haag verweerde zich zondagmiddag kranig tegen Ajax en hield uiteindelijk een doelpuntloze puntendeling over aan het bezoek aan Amsterdam. Lex Immers had genoten van de krachtmeting, ondanks het feit dat de club uit de Hofstad zelf nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwam.

De ADO-middenvelder vond het 'lekker om zo'n wedstrijd te spelen', vertelde hij na afloop in gesprek met Omroep West. "We moesten de hele tijd volle bak gaan en tegenhouden. Ik keek elke keer op de klok en zei tegen Tom (Beugelsdijk, red.): Tommie, nog tien minuten, nog vijf minuten. Op een gegeven zie je negentig minuten op de klok en vraag je aan de scheidsrechter: Hoe lang nog? Dan probeer je nog een paar seconden tijd te rekken en dan fluit 'ie af. Dat voelt als een overwinning."

Immers merkte wel dat de krachten in de slotfase wegvloeiden bij ADO. "Ik had het gevoel dat ze van alle kanten op me afkwamen. Achter me, voor me, van de zijkant. Het leek wel alsof ze met twee of drie man meer speelden", aldus de middenvelder, die tot slot ook nog mooie woorden over had voor doelman Robert Zwinkels. "Zonder hem hadden we het vandaag niet gered. Hij is een ouwe lul, maar hij is wel heel erg van waarde voor ADO. Dat mag toch best gezegd worden in de emotie en euforie? Ik ben supertrots op hem en het hele team."

"Het is een punt dat we koesteren", liet Alfons Groenendijk weten via de officiële kanalen van ADO. Het was voor de tweede keer dit seizoen dat ADO Ajax twee punten wist af te snoepen. "Dat zegt wel wat over ons seizoen. We zijn er trots op en gaan met een goed gevoel naar Sparta. Deze ploeg is bereid om voor elke meter te vechten. Vooral verdedigend hebben we het goed gedaan", aldus de oefenmeester.