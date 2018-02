Ten Hag claimt strafschop voor Ajax: ‘Ik zal wel een fles wijn krijgen’

Erik ten Hag vindt dat Ajax zondag een strafschop is onthouden tegen ADO Den Haag. In de tweede helft werd Nicolás Tagliafico volgens Ten Hag onderuit getrokken door Elson Hooi, maar arbiter Pol van Boekel zag er geen penalty in. Het was een belangrijke beslissing, daar de wedstrijd eindigde in 0-0 en Ajax dus duur puntverlies incasseerde.

"Ik heb een penalty gezien ja, honderd procent", vertelt Ten Hag na afloop voor de camera van FOX Sports. "Ja, kijk maar. Ik heb met Fons Groenendijk (trainer ADO, red.) gewed om een fles wijn, dus die zal ik zo wel krijgen denk ik." Ten Hag probeerde in de tweede helft een overwinning te forceren. Ajax creëerde meer kansen dan voor rust, maar was ongelukkig in de afronding.

"We hebben geprobeerd het te verbeteren", geeft hij aan. "Het aantal passes had vele malen hoger gemoeten. ADO heeft goed verdedigd, die complimenten moet je ook geven. Ik denk dat ze in de tweede helft met meer geluk dan wijsheid overeind zijn gebleven." De oefenmeester 'weet zeker' dat de titelstrijd nog niet is beslist. "Het kampioenschap wordt pas beslist in april of mei. Dat zal dit jaar niet anders zijn."

Frenkie de Jong gaat na afloop bij zichzelf te rade. "Ik had op het einde ook nog een kans, die moest ik ook maken", zegt hij. "De keeper (Robert Zwinkels, red.) deed het ook goed, net als in de heenwedstrijd. Maar wij moeten naar onszelf kijken en zelf de kansen afmaken." Volgens De Jong herpakte Ajax zich na rust, na een 'matige' eerste helft. "In de tweede helft was het qua spel wel prima. We hebben ook kansen gehad, maar die niet afgemaakt."